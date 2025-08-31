Premyer Liqa: Bu gün "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"la üz-üzə gələcək

    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Futbol
    • 31 avqust, 2025
    • 09:02
    Premyer Liqa: Bu gün Qarabağ Karvan-Yevlaxla üz-üzə gələcək

    Bu gün Misli Premyer Liqasında III turun matçlarına yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, son oyun günü iki görüş keçiriləcək.

    Əvvəlcə ölkə çempionu "Qarabağ" debütant "Karvan-Yevlax"ın qonağı olacaq. Şamaxı şəhər stadionundakı qarşılaşma saat 17:00-da başlayacaq.

    Turun bağlanış matçında isə "Sabah" "İmişli"ni sınağa çəkəcək. Oyun "Bank Respublika Arena"da, saat 19:30-da start götürəcək.

    Misli Premyer Liqası

    1-ci dövrə, III tur

    17:00. "Karvan-Yevlax" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Kamran Əliyev.

    VAR: Rəşad Əhmədov.

    AVAR: Teymur Teymurov.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:30. "Sabah" – "İmişli"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Kərim Zeynalov, Vüqar Həsənli.

    VAR: İnqilab Məmmədov.

    AVAR: Şirmamed Mamedov.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov.

    "Bank Respublika Arena"

    Qeyd edək ki, III turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "Turan Tovuz" "Neftçi"ni (1:0), "Zirə" "Kəpəz"i (5:0), "Araz-Naxçıvan" isə "Qəbələ"ni (2:1) məğlub edib. "Sumqayıt" - "Şamaxı" görüşündə isə qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

