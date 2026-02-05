Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Глава МИД Ирана отправился в Оман на переговоры с США

    Димпломатическая делелегация Ирана во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи направилась в оманскую столице Маскат на переговоры с США по ядерной программе.

    Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в соцсети Х.

    "Министр иностранных дел Арагчи во главе дипломатической миссии направился в Маскат для переговоров по ядерной программе с США. Эта дипломатическая встреча осуществляется с целью достижения справедливого, взаимовыгодного и честного взаимопонимания по ядерному вопросу", - написал он.

    Кроме того, Багаи заявил, что Тегеран не забыл горький опыт нарушения прежних договоренностей:

    "Мы всегда считаем своим долгом защищать права иранского народа. В то же время, мы несем ответственность за то, чтобы не упустить возможность использования дипломатии для обеспечения интересов иранского народа и сохранения мира и безопасности в регионе".

    По его словам, Иран высоко ценит отношения с соседними дружественными странами, которые играют ответственную роль в налаживании переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном: "Мы надеемся, что американская сторона подойдет к этому процессу с чувством ответственности, реалистично и серьезно".

    Отметим, что ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Оман для участия в завтрашних переговорах с Ираном.

    Əraqçi ABŞ ilə nüvə danışıqları üçün Omana yola düşüb
