Глава МИД Ирана отправился в Оман на переговоры с США

Димпломатическая делелегация Ирана во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи направилась в оманскую столице Маскат на переговоры с США по ядерной программе.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в соцсети Х.

"Министр иностранных дел Арагчи во главе дипломатической миссии направился в Маскат для переговоров по ядерной программе с США. Эта дипломатическая встреча осуществляется с целью достижения справедливого, взаимовыгодного и честного взаимопонимания по ядерному вопросу", - написал он.

Кроме того, Багаи заявил, что Тегеран не забыл горький опыт нарушения прежних договоренностей:

"Мы всегда считаем своим долгом защищать права иранского народа. В то же время, мы несем ответственность за то, чтобы не упустить возможность использования дипломатии для обеспечения интересов иранского народа и сохранения мира и безопасности в регионе".

По его словам, Иран высоко ценит отношения с соседними дружественными странами, которые играют ответственную роль в налаживании переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном: "Мы надеемся, что американская сторона подойдет к этому процессу с чувством ответственности, реалистично и серьезно".

Отметим, что ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Оман для участия в завтрашних переговорах с Ираном.