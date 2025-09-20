Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Премьер-лига: "Сабах" обыграл "Туран Товуз"

    Футбол
    • 20 сентября, 2025
    • 22:03
    Премьер-лига: Сабах обыграл Туран Товуз

    "Сабах" одержал победу над "Туран Товуз" в V туре Misli Премьер-лиги.

    Как сообщает Report, матч, проходивший на "Банк Республика Арене", завершился победой хозяев со счетом 2:0.

    Голы забили Велко Симич (56) и Павол Шафранко (пенальти, 90+7).

    Региональный представитель находится на четвертом месте с 9 очками. "Совы" с 7 очками расположились на пятой строчке.

    Отметим, что в предыдущих матчах тура "Имишли" обыграл "Кярван-Евлах", "Габала" оказался сильнее "Кяпаза" со счетом 3:0, а "Зиря" одержал победу над "Шамахы" со счетом 2:1.

    Премьер-лига Азербайджана "Туран Товуз" "Сабах"
    Последние новости

    22:39
    Фото

    В Балакяне продолжаются профилактические работы по предотвращению паводков в горных реках

    Инфраструктура
    22:32

    Иран принял решение о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    В регионе
    22:23

    В ФРГ более 50 тыс. человек приняли участие в акциях против газовых проектов

    Другие страны
    22:16

    От писем к цифровым сервисам: как Азербайджан меняет лицо почты - АНАЛИТИКА

    ИКТ
    22:07

    Пашинян: Большинство армянских детей не знают, что гора Арарат расположена в Турции

    В регионе
    21:53

    DPA: НАТО хочет применить турецкую систему воздушного наблюдения

    Другие страны
    21:48

    Трамп обратился к Венесуэле с требованием

    Другие страны
    21:29

    Брюссельский аэропорт отменит половину рейсов из-за кибератаки

    Другие страны
    21:28

    В Азербайджанской Армии состоялся цикл мероприятий по случаю Дня государственного суверенитета

    Армия
