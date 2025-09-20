Премьер-лига: "Сабах" обыграл "Туран Товуз"
Футбол
- 20 сентября, 2025
- 22:03
"Сабах" одержал победу над "Туран Товуз" в V туре Misli Премьер-лиги.
Как сообщает Report, матч, проходивший на "Банк Республика Арене", завершился победой хозяев со счетом 2:0.
Голы забили Велко Симич (56) и Павол Шафранко (пенальти, 90+7).
Региональный представитель находится на четвертом месте с 9 очками. "Совы" с 7 очками расположились на пятой строчке.
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Имишли" обыграл "Кярван-Евлах", "Габала" оказался сильнее "Кяпаза" со счетом 3:0, а "Зиря" одержал победу над "Шамахы" со счетом 2:1.
