Premyer Liqa: "Sabah" "Turan Tovuz"u məğlub edib

    Futbol
    • 20 sentyabr, 2025
    • 21:31
    Premyer Liqa: Sabah Turan Tovuzu məğlub edib

    Misli Premyer Liqasının V turunda "Sabah" "Turan Tovuz"u məğlub edib.

    "Report" xəbər verir ki, "Bank Respublika Arena"da keçirilən matç ev sahiblərinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qolları Velko Simiç (56) və Pavol Şafranko( 90+7-pen) vurublar.

    Qərb təmsilçisi 9 xalla dördüncüdür. 7 xalı olan "bayquşlar" isə beşinci sırada qərarlaşıblar.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "İmişli" "Karvan-Yevlax"ı, "Qəbələ" "Kəpəz"i 3:0, "Zirə" isə "Şamaxı"nı 2:1 hesabı ilə üstələyib.

