Premyer Liqa: "Sabah" "Turan Tovuz"u məğlub edib
Futbol
- 20 sentyabr, 2025
- 21:31
Misli Premyer Liqasının V turunda "Sabah" "Turan Tovuz"u məğlub edib.
"Report" xəbər verir ki, "Bank Respublika Arena"da keçirilən matç ev sahiblərinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qolları Velko Simiç (56) və Pavol Şafranko( 90+7-pen) vurublar.
Qərb təmsilçisi 9 xalla dördüncüdür. 7 xalı olan "bayquşlar" isə beşinci sırada qərarlaşıblar.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "İmişli" "Karvan-Yevlax"ı, "Qəbələ" "Kəpəz"i 3:0, "Zirə" isə "Şamaxı"nı 2:1 hesabı ilə üstələyib.
Son xəbərlər
22:33
Paşinyan: Ermənistanda uşaqların əksəriyyəti Ağrı dağının Türkiyədə olduğunu bilmirRegion
22:20
İran AEBA ilə əməkdaşlığı dayandırmaq qərarına gəlibRegion
22:16
Foto
Balakəndən keçən çaylarda selə qarşı tədbirlər görülürİnfrastruktur
22:08
DPA: NATO ölkələri Türkiyənin hava müşahidə sistemindən istifadə etmək istəyirDigər ölkələr
21:40
Almaniyanın 80 şəhərində 50 mindən çox insan hökumətə qarşı etirazlarda iştirak edibDigər ölkələr
21:31
Premyer Liqa: "Sabah" "Turan Tovuz"u məğlub edibFutbol
21:28
Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Orduda silsilə tədbirlər keçirilibHərbi
21:26
Gəncədə inək mağazaya hücum edib, xəsarət alan varHadisə
21:11