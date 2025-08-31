Премьер Лига: Объявлено время начала матча "Карабах" - "Зиря"
- 31 августа, 2025
- 10:40
Объявлено время начала матча IV тура Misli Премьер Лиги "Карабах" - "Зиря".
Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги.
Встреча, которая пройдет на "Азерсун Арене", начнется в 20:00.
12 сентября
17:45 "Кяпяз" – "Араз-Нахчыван"
Городской стадион Габалы
20:00 "Карабах" – "Зиря"
"Азерсун Арена"
13 сентября
16:30 "Имишли" – "Сумгайыт"
Стадион Губа ОИК
19:00 "Туран Товуз" – "Габала"
"Азерсун Арена"
14 сентября
16:30 "Шамахы" – "Кярван-Евлах"
Городской стадион Шамахы
19:00 "Нефтчи" – "Сабах"
"Нефтчи Арена"
Отметим, что клуб "Имишли" продолжает работы по устранению недочетов, выявленных в результате проверки на стадионе Губа ОИК. Профессиональная футбольная лига держит проводимые работы под контролем. В случае изменения места проведения матча "Имишли" – "Сумгайыт" после окончательной проверки стадиона будет предоставлена соответствующая информация.