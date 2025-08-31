    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Премьер Лига: Объявлено время начала матча "Карабах" - "Зиря"

    Футбол
    • 31 августа, 2025
    • 10:40
    Премьер Лига: Объявлено время начала матча Карабах - Зиря

    Объявлено время начала матча IV тура Misli Премьер Лиги "Карабах" - "Зиря".

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги.

    Встреча, которая пройдет на "Азерсун Арене", начнется в 20:00.

    12 сентября 

    17:45 "Кяпяз" – "Араз-Нахчыван" 

    Городской стадион Габалы

    20:00 "Карабах" – "Зиря"

    "Азерсун Арена"

    13 сентября 

    16:30 "Имишли" – "Сумгайыт"

    Стадион Губа ОИК

    19:00 "Туран Товуз" – "Габала"

    "Азерсун Арена"

    14 сентября

    16:30 "Шамахы" – "Кярван-Евлах"

    Городской стадион Шамахы

    19:00 "Нефтчи" – "Сабах"

    "Нефтчи Арена"

    Отметим, что клуб "Имишли" продолжает работы по устранению недочетов, выявленных в результате проверки на стадионе Губа ОИК. Профессиональная футбольная лига держит проводимые работы под контролем. В случае изменения места проведения матча "Имишли" – "Сумгайыт" после окончательной проверки стадиона будет предоставлена соответствующая информация.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Premyer Liqa: "Qarabağ" - "Zirə" oyununun başlama saatı açıqlanıb

    Последние новости

    10:53

    На юге Китая за неделю выявили 225 новых случаев лихорадки чикунгунья

    Другие страны
    10:40

    Премьер Лига: Объявлено время начала матча "Карабах" - "Зиря"

    Футбол
    10:21

    Чемпионат мира: Сборная Азербайджана сегодня будет участвовать в смешанных командных соревнованиях

    Индивидуальные
    10:18

    Председатель КНР: Необходимо восстановить авторитет и влияние ООН

    Другие страны
    10:01

    Си Цзиньпин: Китай поддерживает суверенную модель развития Азербайджана

    Внешняя политика
    09:59

    Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Арменией уже установился мир

    Внешняя политика
    09:44
    Фото

    В Тяньцзине прошла встреча президента Ильхама Алиева с председателем КНР Си Цзиньпином

    Внешняя политика
    09:38

    Премьер-лига: Сегодня "Карабах" встретится с "Карван-Йевлах"

    Футбол
    09:13

    Си Цзиньпин: Китай и Армения установили отношения стратегического партнерства

    В регионе
    Лента новостей