Премьер Лига: Объявлено время начала матча "Карабах" - "Зиря"

Объявлено время начала матча IV тура Misli Премьер Лиги "Карабах" - "Зиря".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги.

Встреча, которая пройдет на "Азерсун Арене", начнется в 20:00.

12 сентября

17:45 "Кяпяз" – "Араз-Нахчыван"

Городской стадион Габалы

20:00 "Карабах" – "Зиря"

"Азерсун Арена"

13 сентября

16:30 "Имишли" – "Сумгайыт"

Стадион Губа ОИК

19:00 "Туран Товуз" – "Габала"

"Азерсун Арена"

14 сентября

16:30 "Шамахы" – "Кярван-Евлах"

Городской стадион Шамахы

19:00 "Нефтчи" – "Сабах"

"Нефтчи Арена"

Отметим, что клуб "Имишли" продолжает работы по устранению недочетов, выявленных в результате проверки на стадионе Губа ОИК. Профессиональная футбольная лига держит проводимые работы под контролем. В случае изменения места проведения матча "Имишли" – "Сумгайыт" после окончательной проверки стадиона будет предоставлена соответствующая информация.