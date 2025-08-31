    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Futbol
    • 31 avqust, 2025
    • 10:30
    Premyer Liqa: Qarabağ - Zirə oyununun başlama saatı açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasında IV turun "Qarabağ" - "Zirə" oyununun başlama saatı açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı  məlumat yayıb.

    "Azersun Arena"da keçiriləcək qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq.

    12 sentyabr 

    17:45. "Kəpəz" – "Araz-Naxçıvan" 

    Qəbələ şəhər stadionu

    20:00. "Qarabağ" – "Zirə"

    "Azersun Arena"

    13 sentyabr 

    16:30. "İmişli" – "Sumqayıt"

    Quba OİK stadionu

    19:00. "Turan Tovuz" – "Qəbələ"

    "Azersun Arena"

    14 sentyabr

    16:30. "Şamaxı" – "Karvan-Yevlax"

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Neftçi" – "Sabah"

    "Neftçi Arena"

    Qeyd edək ki, Quba OİK stadionunda təftiş nəticəsində meydana çıxan çatışmazlıqların aradan qaldırılması yönündə "İmişli" klubu tərəfindən işlər davam etdirilir. Peşəkar Futbol Liqası aparılan işləri nəzarətdə saxlayır. Yekun təftişdən sonra "İmişli" – "Sumqayıt" oyununun məkanında dəyişiklik ediləcəyi halda, ictimaiyyətə məlumat veriləcək.

