Premyer Liqa: "Qarabağ" - "Zirə" oyununun başlama saatı açıqlanıb
- 31 avqust, 2025
- 10:30
Misli Premyer Liqasında IV turun "Qarabağ" - "Zirə" oyununun başlama saatı açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı məlumat yayıb.
"Azersun Arena"da keçiriləcək qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq.
12 sentyabr
17:45. "Kəpəz" – "Araz-Naxçıvan"
Qəbələ şəhər stadionu
20:00. "Qarabağ" – "Zirə"
"Azersun Arena"
13 sentyabr
16:30. "İmişli" – "Sumqayıt"
Quba OİK stadionu
19:00. "Turan Tovuz" – "Qəbələ"
"Azersun Arena"
14 sentyabr
16:30. "Şamaxı" – "Karvan-Yevlax"
Şamaxı şəhər stadionu
19:00. "Neftçi" – "Sabah"
"Neftçi Arena"
Qeyd edək ki, Quba OİK stadionunda təftiş nəticəsində meydana çıxan çatışmazlıqların aradan qaldırılması yönündə "İmişli" klubu tərəfindən işlər davam etdirilir. Peşəkar Futbol Liqası aparılan işləri nəzarətdə saxlayır. Yekun təftişdən sonra "İmişli" – "Sumqayıt" oyununun məkanında dəyişiklik ediləcəyi halda, ictimaiyyətə məlumat veriləcək.