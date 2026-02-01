Премьер-лига: "Карабах" минимально обыграл "Туран Товуз"

Агдамский "Карабах" минимально обыграл "Туран Товуз" в матче 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, где агдамцы проводят домашние игры, завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 41-й минуте забил Абдулла Зубир.

После этого результата "Карабах", набрав 39 очков, продолжает занимать второе место в чемпионате страны. Товузский клуб, имея в запасе игру, с 30 баллами находится на третьей строчке в турнирной таблице. Лидирует в Премьер-лиге бакинский "Сабах".

В первом матче дня "Нефтчи" разгромил "Араз-Нахчыван" со счетом 4:0.

В предыдущих встречах тура "Сумгайыт" обыграл "Карван-Евлах" (2:0), "Габала" победила "Имишли" (3:2), "Шамахы" выиграл у "Кяпяз" (2:0), а "Сабах" оказался сильнее "Зиря" (3:1).