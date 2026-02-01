Premyer Liqa: "Qarabağ" "Turan Tovuz"u məğlub edib
Futbol
- 01 fevral, 2026
- 20:27
"Qarabağ" Misli Premyer Liqasında "Turan Tovuz"u məğlub edib.
"Report"un məlumatına görə, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionundakı qarşılaşma 1:0 hesabı ilə yekunlaşıb.
41-ci dəqiqədə Abdullah Zubir fərqlənib.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 39-a çatdıran "Qarabağ" ikinci pillədə qərarlaşıb. Ehtiyatda daha bir oyunu olan Tovuz klubu 30 xalla üçüncü sıradadır.
Günün ilk matçında "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"ı dörd cavabsız qolla üstələyib.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Sumqayıt" "Karvan-Yevlax"ı (2:0), "Qəbələ" "İmişli"ni (3:2), "Şamaxı" "Kəpəz"i (2:0), "Sabah" "Zirə"ni (3:1) məğlub edib.
Son xəbərlər
20:49
Günəşdə güclü partlayış qeydə alınıbEkologiya
20:42
Şirvan–Salyan Regional Mədəniyyət İdarəsinin binası Biləsuvardan Salyana köçürüləcəkMədəniyyət siyasəti
20:39
Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətində dron hücumu nəticəsində azı 15 nəfər həlak olub - YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:37
WSJ: ABŞ İranın cavab zərbəsi ehtimalına görə Yaxın Şərqdə HHM sistemlərini gücləndirirDigər ölkələr
20:33
Əraqçi: ABŞ ilə gözlənilən müharibənin qarşısını almaq mümkündürRegion
20:27
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Turan Tovuz"u məğlub edibFutbol
20:14
"Sumqayıt"ın futbolçusu Anqola klubuna keçibFutbol
19:58
Azərbaycan Basketbol Liqasında XV tura yekun vurulubKomanda
19:41