    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Turan Tovuz"u məğlub edib

    Futbol
    • 01 fevral, 2026
    • 20:27
    Premyer Liqa: Qarabağ Turan Tovuzu məğlub edib

    "Qarabağ" Misli Premyer Liqasında "Turan Tovuz"u məğlub edib.

    "Report"un məlumatına görə, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionundakı qarşılaşma 1:0 hesabı ilə yekunlaşıb.

    41-ci dəqiqədə Abdullah Zubir fərqlənib.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 39-a çatdıran "Qarabağ" ikinci pillədə qərarlaşıb. Ehtiyatda daha bir oyunu olan Tovuz klubu 30 xalla üçüncü sıradadır.

    Günün ilk matçında "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"ı dörd cavabsız qolla üstələyib.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Sumqayıt" "Karvan-Yevlax"ı (2:0), "Qəbələ" "İmişli"ni (3:2), "Şamaxı" "Kəpəz"i (2:0), "Sabah" "Zirə"ni (3:1) məğlub edib.

    Abdullah Zubir "Qarabağ" FK "Turan Tovuz" klubu
    Премьер-лига: "Карабах" минимально обыграл "Туран Товуз"

