Премьер-лига Азербайджана: Стартует VI тур

Сегодня стартует шестой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня стартует шестой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый день будет сыграна одна игра.

Так, "Зиря" в родных стенах будет принимать "Сумгайыт". В настоящее время столичный клуб находится на 4-м месте с 8 очками, а гости на 5-м месте с 7 очками.

Премьер-лига Азербайджана, VI тур

1 октября (пятница)

19:30. "Зиря" - "Сумгаыйт"

Стадион спорткомплекса "Зиря".

Отметим, что 2 октября состоятся еще два матча: "Кешля" примет "Сабах", а "Сабаил" примет "Нефтчи". Завершится тур матчем "Карабах"-"Габала", который пройдет 3 октября.