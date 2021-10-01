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Премьер-лига Азербайджана: Стартует VI тур

Премьер-лига Азербайджана: Стартует VI тур Сегодня стартует шестой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
1 октября 2021 г. 07:48
Премьер-лига Азербайджана: Стартует VI тур

Сегодня стартует шестой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый день будет сыграна одна игра.

Так, "Зиря" в родных стенах будет принимать "Сумгайыт". В настоящее время столичный клуб находится на 4-м месте с 8 очками, а гости на 5-м месте с 7 очками.

Премьер-лига Азербайджана, VI тур

1 октября (пятница)

19:30. "Зиря" - "Сумгаыйт"

Стадион спорткомплекса "Зиря".

Отметим, что 2 октября состоятся еще два матча: "Кешля" примет "Сабах", а "Сабаил" примет "Нефтчи". Завершится тур матчем "Карабах"-"Габала", который пройдет 3 октября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək

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