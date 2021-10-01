Премьер-лига Азербайджана: Стартует VI тур

Сегодня стартует шестой тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первый день будет сыграна одна игра.
Так, "Зиря" в родных стенах будет принимать "Сумгайыт". В настоящее время столичный клуб находится на 4-м месте с 8 очками, а гости на 5-м месте с 7 очками.
Премьер-лига Азербайджана, VI тур
1 октября (пятница)
19:30. "Зиря" - "Сумгаыйт"
Стадион спорткомплекса "Зиря".
Отметим, что 2 октября состоятся еще два матча: "Кешля" примет "Сабах", а "Сабаил" примет "Нефтчи". Завершится тур матчем "Карабах"-"Габала", который пройдет 3 октября.