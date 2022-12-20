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Премьер-лига Азербайджана: Cтала известна программа первого тура года

Премьер-лига Азербайджана: Cтала известна программа первого тура года Обнародовано расписание XIX тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.
Футбол
20 декабря 2022 г. 16:59
Премьер-лига Азербайджана: Cтала известна программа первого тура года

Обнародовано расписание XIX тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, матчи первого тура года будут транслироваться в прямом эфире по телеканалу CBC Sport.

24 января (вторник)

14:00. ”Кяпаз“ – ”Габала"
Гянджинский городской стадион

25 января (среда)

14:00. “Туран Товуз" – "Карабах”
Товузский городской стадион

16:30. "Зира" - "Сумгайыт”
Стадион спортивного комплекса "Зира"

26 января (четверг)

14:00. “Шамахы " – " Сабаил”
Шамахинский городской стадион

19:00. "Сабах” - "Нефтчи"
Стадион "Банк Республика Арена”

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: İlin ilk turunun proqramı bəlli olub

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