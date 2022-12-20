Премьер-лига Азербайджана: Cтала известна программа первого тура года

Обнародовано расписание XIX тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, матчи первого тура года будут транслироваться в прямом эфире по телеканалу CBC Sport.
24 января (вторник)
14:00. ”Кяпаз“ – ”Габала"
Гянджинский городской стадион
25 января (среда)
14:00. “Туран Товуз" – "Карабах”
Товузский городской стадион
16:30. "Зира" - "Сумгайыт”
Стадион спортивного комплекса "Зира"
26 января (четверг)
14:00. “Шамахы " – " Сабаил”
Шамахинский городской стадион
19:00. "Сабах” - "Нефтчи"
Стадион "Банк Республика Арена”