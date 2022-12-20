Премьер-лига Азербайджана: Cтала известна программа первого тура года

Обнародовано расписание XIX тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Обнародовано расписание XIX тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, матчи первого тура года будут транслироваться в прямом эфире по телеканалу CBC Sport.

24 января (вторник)

14:00. ”Кяпаз“ – ”Габала"

Гянджинский городской стадион

25 января (среда)

14:00. “Туран Товуз" – "Карабах”

Товузский городской стадион

16:30. "Зира" - "Сумгайыт”

Стадион спортивного комплекса "Зира"

26 января (четверг)

14:00. “Шамахы " – " Сабаил”

Шамахинский городской стадион

19:00. "Сабах” - "Нефтчи"

Стадион "Банк Республика Арена”