Поступили в продажу билеты на домашний матч "Сабаха" в рамках Лиги конференций УЕФА

Поступили в продажу билеты на домашний матч бакинского футбольного клуба "Сабах", который впервые в своей истории участвует в еврокубках.

Поступили в продажу билеты на домашний матч бакинского футбольного клуба "Сабах", который впервые в своей истории участвует в еврокубках.

Как сообщает Report , билеты на игру между "Сабах" (Азербайджан) и "РФШ" (Латвия), который состоится в рамках ответных встреч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, поступили в продажу сегодня с 19:00.

Билеты можно приобрести в режиме онлайн, перейдя по ссылке , а также в пунктах продажи iTicket в торговых центрах 28 mall, Gənclik mall, недалеко от Дворца имени Гейдара Алиева, кинотеатра "Азербайджан", в Центрах "Службы ASAN" №№ 1,2,3,4 в Баку, а также в Центре "Службы ASAN" в Сумгайыте.

Отметим, что матч "Сабах" - РФШ состоится 3 августа в 20:00 на "Банк Республика Арена".