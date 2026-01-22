Посольство США в Баку поздравило "Карабах" с победой

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Футбол
    • 22 января, 2026
    • 14:02
    Посольство США в Баку поздравило футбольный клуб "Карабах" с победой над "Айнтрахтом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице посольства в Facebook.

    "Посольство США в Баку поздравляет футбольный клуб "Карабах" с впечатляющей победой над "Айнтрахтом" в матче Лиги чемпионов УЕФА. Это сильная игра, которая продемонстрировала решимость, командную работу и растущую силу азербайджанского футбола на европейской арене. По мере того как США готовятся принять чемпионат мира по футболу в этом году, такие моменты показывают, как футбол продолжает объединять болельщиков и страны по всему миру", - говорится в сообщении.

    ФК "Карабах" посольство США победа поздравление ФК "Айнтрахт"
    ABŞ-nin səfirliyi "Qarabağ"ı təbrik edib
    US Embassy in Baku congratulates Qarabag FK on its victory

