    ABŞ-nin səfirliyi "Qarabağ"ı təbrik edib

    Futbol
    • 22 yanvar, 2026
    • 13:51
    ABŞ-nin səfirliyi Qarabağı təbrik edib

    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi Çempionlar Liqasında ötən gün "Qarabağ"ı Almaniyanın "Ayntraxt" klubu üzərində qələbəsi münasibətilə təbrik edib.

    "Report"un məlumatına görə, sosial şəbəkədə səfirliyin yaydığı məlumatda deyilir:

    "ABŞ-nin Bakıdakı Səfirliyi UEFA Çempionlar Liqası çərçivəsində keçirilən oyunda "Ayntraxt" üzərində əldə etdiyi möhtəşəm qələbə münasibətilə "Qarabağ" FK-nı təbrik edir. Qətiyyət, komanda işi və Azərbaycan futbolunun Avropa arenasında artan gücünü nümayiş etdirən əla bir çıxış. Birləşmiş Ştatlar bu il FIFA Dünya Kubokuna ev sahibliyi etməyə hazırlaşarkən, bu cür anlar futbolun bütün dünyada azarkeşləri və xalqları birləşdirməyə davam etdiyini bir daha göstərir".

    Xatırladaq ki, ötən gün Bakıda "Qarabağ" Almaniya klubu üzərində 3:2 hesabı ilı qalib gəlib.

    ABŞ Azərbaycan Qarabağ klubu "Ayntraxt" Qarabağ - Ayntraxt Futbol
    Посольство США в Баку поздравило "Карабах" с победой
    US Embassy in Baku congratulates Qarabag FK on its victory

