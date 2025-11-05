Посол Британии выразил поддержку "Карабаху" в предстоящем матче
Футбол
- 05 ноября, 2025
- 21:40
Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд выразил поддержку "Карабаху" в предстоящем матче с английским "Челси" в IV туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, дипломат разместил соответствующую публикацию в соцсети Х.
"Осталось совсем немного. Я готов к просмотру", - написал он, сопроводив пост своей фотографией в футболке с логотипом "Карабаха".
