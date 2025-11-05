İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Britaniya səfiri Fergus Auldun "Qarabağ"a dəstək verib

    Futbol
    • 05 noyabr, 2025
    • 21:30
    Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Fergus Auldun UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunda İngiltərənin "Çelsi" komandası ilə üz-üzə gələcək "Qarabağ"a dəstək verib.

    "Report" xəbər verir ki, səfir bununla bağlı "X"dəki hesabında paylaşım edib.

    "Artıq çox az vaxt qalıb. Oyunu izləməyə tam hazıram. "Qarabağ"a uğurlar", - səfir üzərində "Qarabağ"ın loqosu olan köynəyini paylaşaraq dəstəyini ifadə edib.

    Britaniya səfiri "Qarabağ" FK Fergus Auldun

