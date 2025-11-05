Britaniya səfiri Fergus Auldun "Qarabağ"a dəstək verib
Futbol
- 05 noyabr, 2025
- 21:30
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Fergus Auldun UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunda İngiltərənin "Çelsi" komandası ilə üz-üzə gələcək "Qarabağ"a dəstək verib.
"Report" xəbər verir ki, səfir bununla bağlı "X"dəki hesabında paylaşım edib.
"Artıq çox az vaxt qalıb. Oyunu izləməyə tam hazıram. "Qarabağ"a uğurlar", - səfir üzərində "Qarabağ"ın loqosu olan köynəyini paylaşaraq dəstəyini ifadə edib.
Artıq çox az vaxt qalıb… ⚽️ Oyunu izləməyə tam hazıram.@FKQarabagh uğurlar! 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/O3mJ6iiFkL— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) November 5, 2025
