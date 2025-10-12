Отборочный тур ЧМ-2026: Украинский футболист пропустит матч против сборной Азербайджана
Футбол
- 12 октября, 2025
- 15:13
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков пропустит матч отборочного этапа чемпионата мира-2026 против сборной Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом 23-летний футболист сообщил на своей странице в социальной сети.
Игрок португальской "Бенфики" уже покинул расположение национальной команды и пожелал успехов своим партнерам по сборной в предстоящей встрече.
Судаков получил травму в гостевом матче против Исландии, который завершился победой украинцев со счетом 5:3.
Отметим, что матч Украина – Азербайджан состоится 13 октября в польском городе Краков, начало - в 22:45 по бакинскому времени.
