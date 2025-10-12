Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    Отборочный тур ЧМ-2026: Украинский футболист пропустит матч против сборной Азербайджана

    Футбол
    • 12 октября, 2025
    • 15:13
    Отборочный тур ЧМ-2026: Украинский футболист пропустит матч против сборной Азербайджана

    Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков пропустит матч отборочного этапа чемпионата мира-2026 против сборной Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом 23-летний футболист сообщил на своей странице в социальной сети.

    Игрок португальской "Бенфики" уже покинул расположение национальной команды и пожелал успехов своим партнерам по сборной в предстоящей встрече.

    Судаков получил травму в гостевом матче против Исландии, который завершился победой украинцев со счетом 5:3.

    Отметим, что матч Украина – Азербайджан состоится 13 октября в польском городе Краков, начало - в 22:45 по бакинскому времени.

    ЧМ-2026 Азербайджан Украина
    Ukraynalı futbolçu Azərbaycan millisi ilə matçı buraxacaq
    2026 World Cup qualifiers: Ukrainian midfielder to miss match against Azerbaijan

    Последние новости

    15:50

    Нетаньяху: Израиль готов незамедлительно принять всех заложников из Газы

    Другие страны
    15:41

    Анкара и Дамаск обсудили вопросы безопасности

    В регионе
    15:33

    Нидерланды передали Украине еще один минный тральщик типа Alkmaar

    Другие страны
    15:13

    Отборочный тур ЧМ-2026: Украинский футболист пропустит матч против сборной Азербайджана

    Футбол
    14:53

    СМИ: Иран не примет участие в саммите по Газе в Египте

    В регионе
    14:38

    В Азербайджане снизится дальность видимости на дорогах

    Экология
    14:38

    Аэропорт Тель-Авива во время визита Трампа закроют для грузовых самолетов

    Другие страны
    14:24
    Фото

    В Пираллахи прошел чемпионат Азербайджана по триатлону

    Индивидуальные
    14:12

    СМИ: ХАМАС может передать Израилю 20 заложников уже 12 октября

    Другие страны
    Лента новостей