Ukraynalı futbolçu Azərbaycan millisi ilə matçı buraxacaq
Futbol
- 12 oktyabr, 2025
- 14:55
Ukrayna millisinin futbolçusu Georgi Sudakov Azərbaycan yığmasına qarşı keçirəcəkləri DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyununda iştirak edə bilməyəcək.
"Report"un məlumatına görə, 23 yaşlı yarımmüdafiəçi bu barədə sosial şəbəkə hesabında bildirib.
Portuqaliyanın "Benfika" klubunda çıxış edən oyunçu artıq yığmanın düşərgəsini tərk edib və komanda yoldaşlarına növbəti qarşılaşmada uğurlar arzulayıb.
Sudakov İslandiyaya səfərdə qalib gəldikləri (5:3) matçda zədələnib.
Qeyd edək ki, oktybarın 13-də Polşanın Krakov şəhərində keçiriləcək Ukrayna – Azərbaycan matçı Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.
