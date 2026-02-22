Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    "Осасуна" впервые за 15 лет обыграла "Реал" в чемпионате Испании

    Футбол
    • 22 февраля, 2026
    • 01:21
    Осасуна впервые за 15 лет обыграла Реал в чемпионате Испании

    Футбольный клуб "Осасуна" со счетом 2:1 победил мадридский "Реал" в матче 25-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Памплоне.

    Как передает Report, голы у хозяев забили Анте Будимир (38-я минута, с пенальти) и Рауль де Аро (90). В составе гостей отличился Винисиус (73).

    Отмечается, что "Реал" впервые проиграл "Осасуне" за последние 15 лет. Кроме того, мадридский клуб потерпел первое поражение в чемпионате Испании под руководством Альваро Арбелоа, который возглавил команду 12 января. До этого "Реал" одержал восемь побед подряд в турнире.

    После 25 туров "Реал" с 60 очками лидирует в турнирной таблице, идущая второй "Барселона" отстает на два очка при игре в запасе. "Осасуна" занимает девятое место, набрав 33 очка.

    В следующем туре "Реал" 2 марта примет "Хетафе", а "Осасуна" днем ранее сыграет на выезде с "Валенсией".

    "Osasuna" İspaniya çempionatında 15 ildə ilk dəfə "Real Madrid"i məğlub edib
