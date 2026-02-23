Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Стоимость фьючерса на золото продолжает расти

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 04:29
    Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $5 150 за тройскую унцию впервые с 30 января.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 03:08 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $5 160 за тройскую унцию (+0,58%).

    К 04:07 стоимость золота ускорила рост и составляла $5 166,6 за тройскую унцию (+1,69%).

    Лента новостей