Стоимость фьючерса на золото продолжает расти

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $5 150 за тройскую унцию впервые с 30 января.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

По данным на 03:08 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $5 160 за тройскую унцию (+0,58%).

К 04:07 стоимость золота ускорила рост и составляла $5 166,6 за тройскую унцию (+1,69%).