Qızıl fyuçersinin qiyməti artmaqda davam edir
Digər ölkələr
- 23 fevral, 2026
- 04:47
"Comex" birjasında (Nyu-York əmtəə birjasının bölməsi) aprel ayında təhvil veriləcək qızıl fyuçersinin qiyməti yanvarın 30-dan bəri ilk dəfə olaraq bir troya unsiyası üçün 5 150 dolları ötüb.
"Report" xəbər verir ki, bu, ticarət platformasının məlumatlarından aydın olur.
Bakı vaxtı ilə saat 03:08-ə olan məlumata görə, qiymətli metalın qiyməti bir troya unsiyası üçün 5 160 dollar (+0,58 %) təşkil edib.
Saat 04:07-yə doğru qızılın qiyməti artımı sürətləndirərək bir troya unsiyası üçün 5 166,6 dollara (+1,69 %) çatıb.
