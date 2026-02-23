Qızıl fyuçersinin qiyməti artmaqda davam edir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    • 23 fevral, 2026
    • 23 fevral, 2026
    • 04:47
    "Comex" birjasında (Nyu-York əmtəə birjasının bölməsi) aprel ayında təhvil veriləcək qızıl fyuçersinin qiyməti yanvarın 30-dan bəri ilk dəfə olaraq bir troya unsiyası üçün 5 150 dolları ötüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, ticarət platformasının məlumatlarından aydın olur.

    Bakı vaxtı ilə saat 03:08-ə olan məlumata görə, qiymətli metalın qiyməti bir troya unsiyası üçün 5 160 dollar (+0,58 %) təşkil edib.

    Saat 04:07-yə doğru qızılın qiyməti artımı sürətləndirərək bir troya unsiyası üçün 5 166,6 dollara (+1,69 %) çatıb.

