Ким Чен Ына переизбрали на пост генерального секретаря ТПК

На проходящем в Пхеньяне IX съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) делегаты проголосовали за переизбрание лидера страны Ким Чен Ына на пост генерального секретаря.

Как передает Report, об этом сообщило ЦТАК.

"Выборы главы ТПК, занимающего ответственную должность для ведения дела социализма к победе во главе государства и народа, являются важнейшим делом, от которого зависят руководящая сила партии и будущее Родины и народа, и они имеют самое большое значение в работе партсъезда - высшего руководящего органа партии. Настоящий съезд полностью поддержал и одобрил почтительное предложение о переизбрании товарища Ким Чен Ына на высший пост ТПК", - отмечает агентство.

IX съезд трудовой партии КНДР открылся 19 февраля в Пхеньяне. В нем принимают участие 224 члена центрального руководящего органа партии восьмого созыва и 4 776 делегатов, избранных во всех парторганизациях - всего 5 тыс. человек. На съезде работают также 2 тыс. наблюдателей.