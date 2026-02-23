İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Kim Çen İn yenidən Koreya Əmək Partiyasının sədri seçilib

    Digər ölkələr
    • 23 fevral, 2026
    • 05:16
    Kim Çen İn yenidən Koreya Əmək Partiyasının sədri seçilib

    Pxenyanda keçirilən Koreya Əmək Partiyasının (KƏP) IX qurultayında nümayəndələr ölkə lideri Kim Çen İnin yenidən sədr vəzifəsinə seçilməsinə səs veriblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi (KMTA) məlumat yayıb.

    "Dövlətin və xalqın başında duraraq sosializm işini qələbəyə aparmaq üçün məsul vəzifə tutan KƏP rəhbərinin seçkiləri partiyanın rəhbər qüvvəsinin, vətənin və xalqın gələcəyinin asılı olduğu ən mühüm işdir və partiyanın ali rəhbər orqanı olan partiya qurultayının fəaliyyətində böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu qurultay yoldaş Kim Çen İnin KƏP-nin ali postuna yenidən seçilməsi haqqında ehtiramlı təklifi tamamilə dəstəkləmiş və təsdiqləmişdir", - agentlik qeyd edib.

    Əmək Partiyasının IX qurultayı fevralın 19-da Pxenyanda işinə başlayıb. Qurultayda partiyanın səkkizinci çağırış mərkəzi rəhbər orqanının 224 üzvü və bütün partiya təşkilatlarından seçilmiş 4 776 nümayəndə - ümumilikdə 5 min nəfər iştirak edib.

    Şimali Koreya Əmək Partiyası qurultay
    Ким Чен Ына переизбрали на пост генерального секретаря ТПК

    Son xəbərlər

    05:49

    Meksika qüvvələri narkokartel liderini ABŞ-nin iştirakı olmadan zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    05:16

    Kim Çen İn yenidən Koreya Əmək Partiyasının sədri seçilib

    Digər ölkələr
    04:47

    Qızıl fyuçersinin qiyməti artmaqda davam edir

    Digər ölkələr
    04:23

    "Sada el-Balad": Misir martın 1-dən viza rüsumlarını artıracaq

    Digər ölkələr
    03:56

    ABŞ-nin ticarət nümayəndəsi: Ali Məhkəmənin qərarı digər ölkələrlə sazişlərin ləğvinə səbəb olmayıb

    Digər ölkələr
    03:22

    Səfirlik Meksikadakı vəziyyətlə bağlı bu ölkədəki Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edib

    Xarici siyasət
    02:55

    KİV: ABŞ İran ətrafındakı bazalarda hərbi təyyarələrin sayını artırıb

    Digər ölkələr
    02:14
    Foto

    Türkiyədə zəncirvari qəzada 14 nəfər xəsarət alıb

    Region
    01:40

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti