Sada el-Balad: Виза в Египет подорожает с 1 марта

Стоимость въездной визы в Египет с 1 марта 2026 года увеличится на $5 и составит $30.

Как передает Report, об этом сообщил египетский телеканал Sada el-Balad.

По его данным, меморандум соответствующего содержания распространила египетская федерация палат по вопросам туризма. О причинах этого решения не сообщается.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 2 декабря 2025 года подписал указ, в котором поручил "в соответствии с решением Палаты представителей (нижняя палата парламента) установить пошлину на въездные визы в размере, который не превышает $20 или эквивалентную сумму в иной иностранной валюте". Через неделю министерство туризма и по делам древностей Египта выступило с разъяснением и объявило, что в указе президента речь шла об "установлении максимального размера пошлины, а не о ее повышении". При этом в ведомстве подчеркивали, что решение о повышении стоимости визы на въезд в страну "пока не принято".