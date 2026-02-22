"Osasuna" İspaniya çempionatında 15 ildə ilk dəfə "Real Madrid"i məğlub edib
- 22 fevral, 2026
- 02:34
"Osasuna" İspaniya çempionatının XXV turunda "Real Madrid"i 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Matç Pamplona şəhərində baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, meydan sahiblərinin qollarını Ante Budimir (38-ci dəqiqə, penalti) və Raul de Haro (90) vurub. Qonaqların heyətində isə Vinicius (73) fərqlənib.
"Real Madrid" son 15 ildə ilk dəfə "Osasuna"ya məğlub olub. Bundan əlavə, Madrid klubu 12 yanvardan komandaya rəhbərlik etməyə başlayan Alvaro Arbeloanın rəhbərliyi altında İspaniya çempionatında ilk məğlubiyyətlə üzləşib. Bundan əvvəl "Real Madrid" yarışda ardıcıl səkkiz oyunda qalib gəlib.
"Real" 25 turdan sonra 60 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir, ikinci yerdə olan "Barselona" isə bir oyun az qaldığı üçün iki xal geridədir. "Osasuna" 33 xalla doqquzuncu yerdədir.
"Real Madrid" növbəti turda 2 martda "Xetafe"ni qəbul edəcək, "Osasuna" isə bir gün əvvəl səfərdə "Valensiya" ilə qarşılaşacaq