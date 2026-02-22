İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    "Osasuna" İspaniya çempionatında 15 ildə ilk dəfə "Real Madrid"i məğlub edib

    Futbol
    • 22 fevral, 2026
    • 02:34
    Osasuna İspaniya çempionatında 15 ildə ilk dəfə Real Madridi məğlub edib

    "Osasuna" İspaniya çempionatının XXV turunda "Real Madrid"i 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Matç Pamplona şəhərində baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, meydan sahiblərinin qollarını Ante Budimir (38-ci dəqiqə, penalti) və Raul de Haro (90) vurub. Qonaqların heyətində isə Vinicius (73) fərqlənib.

    "Real Madrid" son 15 ildə ilk dəfə "Osasuna"ya məğlub olub. Bundan əlavə, Madrid klubu 12 yanvardan komandaya rəhbərlik etməyə başlayan Alvaro Arbeloanın rəhbərliyi altında İspaniya çempionatında ilk məğlubiyyətlə üzləşib. Bundan əvvəl "Real Madrid" yarışda ardıcıl səkkiz oyunda qalib gəlib.

    "Real" 25 turdan sonra 60 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir, ikinci yerdə olan "Barselona" isə bir oyun az qaldığı üçün iki xal geridədir. "Osasuna" 33 xalla doqquzuncu yerdədir.

    "Real Madrid" növbəti turda 2 martda "Xetafe"ni qəbul edəcək, "Osasuna" isə bir gün əvvəl səfərdə "Valensiya" ilə qarşılaşacaq

    "Osasuna" "Real Madrid" İspaniya çempionatı
    "Осасуна" впервые за 15 лет обыграла "Реал" в чемпионате Испании

    Son xəbərlər

    02:34

    "Osasuna" İspaniya çempionatında 15 ildə ilk dəfə "Real Madrid"i məğlub edib

    Futbol
    02:09

    Türkiyədə yol qəzası olub, 17 nəfər xəsarət alıb

    Region
    01:43

    İran Aİ dövlətlərinin HDQ və HHQ-sini terror təşkilatları elan edib

    Region
    01:18

    Amsterdamın hava limanında iki təyyarə yedəkləmə zamanı toqquşub

    Digər ölkələr
    00:55

    Zelenski Umerova Türkiyə və Yaxın Şərqdəki tərəfdaşlarla əlaqələri gücləndirməyi tapşırıb

    Digər ölkələr
    00:34

    Pezeşkian: İran xarici təzyiqə boyun əyməyəcək

    Region
    00:21

    Suriyanın hökumət qüvvələri Əl-Qamışlı hava limanına nəzarəti ələ keçirib

    Digər ölkələr
    23:59

    Ukrayna XİN: Ultimatumlar Kiyevə deyil, Kremlə göndərilməlidir

    Digər ölkələr
    23:48

    İsrail "Hizbullah"ın raket bölmələrini atəşə tutub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti