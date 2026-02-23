Посольство в Мексике на фоне беспорядков в стране обратилось к гражданам Азербайджана

Посольство Азербайджана в Мехико на фоне беспорядков, происходящих в Мексике, обратилось к соотечественникам, проживающим в этой стране.

Как передает Report, соответствующее обращение размещено на странице дипмиссии в соцсети Х.

Сообщается, что в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в некоторых регионах Мексики гражданам Азербайджанской Республики, находящимся в поездке или временно проживающим в этой стране, рекомендуется внимательно следить за рекомендациями по безопасности, издаваемыми местными государственными органами в штате Халиско, а также в соседних штатах Мичоакан, Гуанахуато, Колима, Агуаскальентес, Сакатекас и Наярит, и строго их соблюдать.

"Просим наших граждан быть бдительными, соблюдать правила личной безопасности, избегать массовых скоплений людей и опасных территорий, а также следить только за информацией, распространяемой из официальных источников", - сообщили в диппредставительстве.

Связаться с Консульским отделом посольства Азербайджана в Мексике можно по телефонам "горячей линии" +52 5511 907 092 // +52 5555 404 109.

Напомним, что после ликвидации одного из самых влиятельных наркобаронов мира - главаря картеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) по прозвищу Эль Менчо в восьми штатах Мексики начались погромы.