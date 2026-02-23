Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Посольство в Мексике на фоне беспорядков в стране обратилось к гражданам Азербайджана

    Внешняя политика
    • 23 февраля, 2026
    • 03:32
    Посольство в Мексике на фоне беспорядков в стране обратилось к гражданам Азербайджана

    Посольство Азербайджана в Мехико на фоне беспорядков, происходящих в Мексике, обратилось к соотечественникам, проживающим в этой стране.

    Как передает Report, соответствующее обращение размещено на странице дипмиссии в соцсети Х.

    Сообщается, что в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в некоторых регионах Мексики гражданам Азербайджанской Республики, находящимся в поездке или временно проживающим в этой стране, рекомендуется внимательно следить за рекомендациями по безопасности, издаваемыми местными государственными органами в штате Халиско, а также в соседних штатах Мичоакан, Гуанахуато, Колима, Агуаскальентес, Сакатекас и Наярит, и строго их соблюдать.

    "Просим наших граждан быть бдительными, соблюдать правила личной безопасности, избегать массовых скоплений людей и опасных территорий, а также следить только за информацией, распространяемой из официальных источников", - сообщили в диппредставительстве.

    Связаться с Консульским отделом посольства Азербайджана в Мексике можно по телефонам "горячей линии" +52 5511 907 092 // +52 5555 404 109.

    Напомним, что после ликвидации одного из самых влиятельных наркобаронов мира - главаря картеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) по прозвищу Эль Менчо в восьми штатах Мексики начались погромы.

    посольство Азербайджана Мексика погромы
    Səfirlik Meksikadakı vəziyyətlə bağlı bu ölkədəki Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edib
    Ты - Король

    Последние новости

    04:06

    Sada el-Balad: Виза в Египет подорожает с 1 марта

    Другие страны
    03:54

    Торгпред США: Решение ВС о пошлинах не вызвало отмены сделок с другими странами

    Другие страны
    03:32

    Посольство в Мексике на фоне беспорядков в стране обратилось к гражданам Азербайджана

    Внешняя политика
    03:22
    Фото

    В массовом ДТП в Турции пострадали 14 человек

    В регионе
    02:54

    FT: США увеличили количество военных самолетов на базах вокруг Ирана

    Другие страны
    02:13

    Мэр Нью-Йорка ввел режим ЧС из-за снежной бури

    Другие страны
    01:41

    В Вероне прошла церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр

    Индивидуальные
    01:09

    Министр дорог и городского развития Ирана находится с визитом в Азербайджане

    Внешняя политика
    00:38

    Члены наркокартеля в Мексике заявили, что будут мстить за убийство своего лидера - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей