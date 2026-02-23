Торгпред США: Решение ВС о пошлинах не вызвало отмены сделок с другими странами

Решение Верховного суда США относительно американской политики импортных пошлин не привело к отмене каких-либо достигнутых ранее договоренностей в сфере торговли между вашингтонской администрацией и властями других государств.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала CBS заявил представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.

"Я не слышал, чтобы кто-нибудь пришел ко мне и сказал, что сделка отменена, - отметил он, говоря о контактах властей США с представителями других стран по вопросам торговли. - Они хотят понять, как будет развиваться ситуация. Я провожу консультации с ними относительно этого".

В пятницу Верховный суд США признал превышением полномочий введение американской администрацией импортных пошлин против других стран под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должны ли США вернуть уплаченные им ранее в качестве пошлин деньги.

В субботу вашингтонская администрация объявила о повышении так называемых глобальных пошлин на импорт в Соединенные Штаты с 10% до 15%.