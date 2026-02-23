В массовом ДТП в Турции пострадали 14 человек

В турецкой Сакарье на северо-западе стрына произошло массовое ДТП с участием 16 транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на местный телеканал Haber Global, при столкновении пассажирского автобуса, грузовика и легковых автомобилей пострадали 14 человек.

Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Из-за аварии на магистрали образовался затор, движение транспорта в направлении Анкары было остановлено.

Обстоятельства произошедшего выясняются.