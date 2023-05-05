Орхан Мамедов: В течение одного-двух лет мы проведем в Азербайджане крупный международный турнир

Думаю, в течение одного-двух лет мы проведем в стране крупный международный турнир.

Думаю, в течение одного-двух лет мы проведем в стране крупный международный турнир.

Об этом в интервью Report сказал почетный президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов, говоря о проведении в стране международных турниров.

Он отметил, что федерация провела переговоры со Всемирной федерацией мини-футбола (WMF) и Европейской федерацией мини-футбола (EMF): "Я сам лично провел несколько переговоров. Президент WMF сейчас находится в Баку. Он наблюдает за турниром, а также произнес вступительную речь. Мы проведем с ним несколько встреч, и одной из тем обсуждения станет организация чемпионата мира или Европы в Баку. В зависимости от переговоров, мы проведем один из чемпионатов в Азербайджане".

Орхан Мамедов отметил, что в стране имеются все условия для проведения соревнований: "Наша страна неоднократно принимала международные спортивные соревнования. В ходе визита в Баку президент WMF наблюдал за Формулой-1 и увидел, как в Азербайджане проходит Гран-при. С этой точки зрения, думаю, что у нас есть все шансы".

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.