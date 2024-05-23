Определился новый главный тренер "Аякса"

Итальянец Франческо Фариоли назначен новым главным тренером "Аякса".

Итальянец Франческо Фариоли назначен новым главным тренером "Аякса".

Как передает Rerpot , об этом информирует пресс-служба амстердамского клуба.

Контракт с 35-летним специалистом заключён до 2027 года.

Отметим, что Франческо Фариоли возглавлял "Ниццу" с лета 2023 года. Под его руководством французский клуб набрал 55 очков и занял пятое место в Лиге 1 по итогам сезона-2023/2024. До прихода итальянского наставника исполняющим обязанности главного тренера "Аякса" являлся Джон ван'т Схип.

"Аякс" завершил сезон чемпионата Нидерландов также на пятом месте. Команда заработала 56 очков за 34 сыгранных матча и примет участие в квалификации Лиги Европы.