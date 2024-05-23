О нас

Определился новый главный тренер "Аякса"

Определился новый главный тренер "Аякса" Итальянец Франческо Фариоли назначен новым главным тренером "Аякса".
Футбол
23 мая 2024 г. 22:41
Определился новый главный тренер Аякса

Итальянец Франческо Фариоли назначен новым главным тренером "Аякса".

Как передает Rerpot, об этом информирует пресс-служба амстердамского клуба.

Контракт с 35-летним специалистом заключён до 2027 года.

Отметим, что Франческо Фариоли возглавлял "Ниццу" с лета 2023 года. Под его руководством французский клуб набрал 55 очков и занял пятое место в Лиге 1 по итогам сезона-2023/2024. До прихода итальянского наставника исполняющим обязанности главного тренера "Аякса" являлся Джон ван'т Схип.

"Аякс" завершил сезон чемпионата Нидерландов также на пятом месте. Команда заработала 56 очков за 34 сыгранных матча и примет участие в квалификации Лиги Европы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Ayaks" klubunun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

Другие новости из категории

Челси интересуется защитником Барселоны Араухо
"Челси" интересуется защитником "Барселоны" Араухо
23 мая 2024 г. 21:32
Аталанта впервые в истории выиграла Лигу Европы, разгромив в финале Байер
"Аталанта" впервые в истории выиграла Лигу Европы, разгромив в финале "Байер"
23 мая 2024 г. 01:39
ФК Барселона дополнительно заплатит Баварии 1,25 млн евро за результативность Левандовского
ФК "Барселона" дополнительно заплатит "Баварии" 1,25 млн евро за результативность Левандовского
23 мая 2024 г. 01:21
Названы имена кандидатов на пост главного тренера Челси
Названы имена кандидатов на пост главного тренера "Челси"
22 мая 2024 г. 12:49
Еще два азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу на чемпионате мира в Абу-Даби
Еще два азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу на чемпионате мира в Абу-Даби
22 мая 2024 г. 09:47
Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ
Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ
22 мая 2024 г. 04:33
Итальянский футбольный тренер Раньери завершил карьеру
Итальянский футбольный тренер Раньери завершил карьеру
22 мая 2024 г. 01:49
В Баку дан старт турниру Кубок Global Media Group
ФотоВ Баку дан старт турниру "Кубок Global Media Group"
21 мая 2024 г. 23:13
Челси объявил о расторжении контракта с тренером Почеттино
"Челси" объявил о расторжении контракта с тренером Почеттино
21 мая 2024 г. 23:00
Филип Джуда: Проведение чемпионата мира в Баку - радостное событие для всех
Филип Джуда: Проведение чемпионата мира в Баку - радостное событие для всех
21 мая 2024 г. 18:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi