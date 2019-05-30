Определился лучший футболист прошедшего в Баку финала

Определился лучший футболист недели сезона 2018/2019 в Лиге Европы УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на страницу УЕФА в Twitter, по итогам проведенного среди болельщиков голосования, лучшим футболистом недели в Лиге Европы по итогам финального матча в Баку признан полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар.

В ходе голосования по выбору лучшего игрока недели 28-летний Азар опередил своих одноклубников: форварда Оливье Жиру, полузащитника Педро и защитника Эмерсона Палмери.

"Челси" в среду выиграл Лигу Европы, обыграв в финале в Баку другой клуб из Лондона "Арсенал" (4:1). Азар отметился двумя голами, а также результативной передачей.

Отметим, что Эден Азар после прошедшего в Баку финала был также признан лучшим футболистом матча.