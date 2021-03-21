Определены полуфиналисты Кубка Англии

Сыграны два заключительных матча 1/4 финала Кубка Англии по футболу

Сыграны два заключительных матча 1/4 финала Кубка Англии по футболу.

Как передает Report, в первой встрече дня "Челси" дома обыграл "Шеффилд Юнайтед", забив два безответных мяча. Отличились Оливер Норвуд и Хаким Зиеш.

В другой игре "Лестер Сити" дома победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1. На 24-й минуте Келечи Ихэначо вывел хозяев вперед, но спустя 14 минут Мейсон Гринвуд восстановил равновесие. На 52-й минуте Юрий Тилеманс во второй раз разочаровал "красных дьяволов". А на 78-й минуте Ихеначо установил окончательный результат.

Таким образом, благодаря успеху "Челси" и "Лестер Сити" вышли в полуфинал. В этом раунде лондонцы встретятся с "Манчестер Сити", а "Лестер" с "Саутгемптоном".

Отметим, что полуфинальные матчи состоятся 17 апреля.