Олимпийский призер Азербайджана перешел в чемпионате мира в следующий этап

Еще один член сборной Азербайджана по боксу подключился к борьбе на чемпионате мира в Екатеринбурге.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 69 кг Лоренсо Сотомайор в 1/32 финала встретился с австралийцем Джейсоном Маллиа.

Встреча завершилась победой Сотомайора. В напряженной борьбе олимпийский призер обыграл соперника со счетом 3:2 (28:29, 28:29, 30:27, 30:27, 29:28) и вышел в 1/16 финала. Очередную встречу он проведет с алжирцем Шемседдином Краму. Поединок запланирован на 16 сентября.

Отметим, что ранее вышедшие на ринг Тайфур Алиев (57 кг) и Амин Кушков (75 кг) также вышли в 1/16 финала.