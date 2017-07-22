Обнародована программа визита клуба "Шериф" в Баку для встречи с "Карабахом"

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Установлена программа визита молдавского клуба "Шериф" в Баку для первого матча с "Карабахом" в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь представителя Тирасполя Мирослав Примович.

По его словам, "Шериф" 24 июля прибудет в Баку чартерным рейсом. Пресс-секретарь отметил, что вечером этого дня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова главный тренер команды Роберто Борди проведет пресс-конференцию, а также тренировку с открытым доступом в первые 15 минут. После матча, который пройдет 25 июля в 21:00, гости покинут Баку.

Представитель клуба также отметил, что они не опасаются бакинской жары: "В настоящее время в Тирасполе тоже жарко. К тому же, мы выступали в очень жарких условиях и в Албании".

Отметим, что ответный матч между "Карабахом" и "Шерифом" пройдет 1 августа в Тирасполе.