​Названы судьи еще трех игр чемпионата Европы

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы судьи еще трех игр второго тура чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, предстоящий 16 июня в группе Б матч между командами Великобритании и Уэльс поручен немецкому рефери Феликсу Брых.

Его земляки Марк Борщ и Штефан Лупп будут на боковой линии, Бастиан Данкерт и Марко Фриц - помощниками судей, Матей Юг - четвертым судьей, Роберт Вукан выступит в роли резервного судьи.

Встреча начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Судьей матча между Украиной и Северной Ирландией в группе С будет Павел Краловец. Судьями на боковой линии будут Роман Слышко и чех Томаш Мокруш, дополнительными помощниками судей - чех Петр Арделяну и Михал Патак, четвертым судьей - чех Тасос Сидиропулос, резервным судьей - грек Дамианос Эфтимиадис. Встреча начнется в 20:00.

Игра между Германией и Польшей в данной группе поручена судейской бригаде из Голландии. Главным судьей будет Бьорн Кейперс, судьями на боковой линии Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, дополнительными помощниками судьи Пол ван Букел и Рихард Лисвельд. Четвертым судьей будет итальянец Даниэле Орсато, дополнительным судьей - его земляк Эленито Ди Либераторе.

Встреча запланирована на 23:00.