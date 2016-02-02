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    Названа зарплата Гвардиолы в "Манчестер Сити"

    Испанскому специалисту выделен бюджет в 198 млн. евро

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер немецкой "Баварии" Хосеп Гвардиола будет зарабатывать в "Манчестер Сити" (Англия) 26,5 млн. евро в год.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, испанскому специалисту выделен бюджет в 198 млн. евро для трансфера новых игроков.

    В "Баварии" он зарабатывал 17 млн. евро в год. 

    Отметим, что Хосеп Гвардиола заключил с "Манчестер Сити" контракт сроком на 3 года. Он приступит к новым обязанностям со следующего сезона. 

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