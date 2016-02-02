Названа зарплата Гвардиолы в "Манчестер Сити"

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер немецкой "Баварии" Хосеп Гвардиола будет зарабатывать в "Манчестер Сити" (Англия) 26,5 млн. евро в год.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, испанскому специалисту выделен бюджет в 198 млн. евро для трансфера новых игроков.

В "Баварии" он зарабатывал 17 млн. евро в год.

Отметим, что Хосеп Гвардиола заключил с "Манчестер Сити" контракт сроком на 3 года. Он приступит к новым обязанностям со следующего сезона.