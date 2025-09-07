Нариман Ахундзаде выведен из состава сборной Азербайджана
Футбол
- 07 сентября, 2025
- 11:40
Нападающий Нариман Ахундзаде выведен из состава сборной Азербайджана.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Согласно информации, причиной произведенных изменений стала травма, ее детали не уточняются.
Отметим, что азербайджанская сборная 9 сентября в рамках отборочного этапа ЧМ-2026 встретится с командной Украины, матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. В своей первой игре "милли" в гостях потерпела тяжелое поражение от Исландии 5:0.
