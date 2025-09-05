Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    ЧМ-2026: В Рейкьявике стартовал матч между сборными Исландии и Азербайджана

    Футбол
    • 05 сентября, 2025
    • 22:50
    В Рейкьявике начался матч в группе D отборочного этапа ЧМ-2026 между сборными Исландии и Азербайджана.

    Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе "Лаугардалсвёллур".

    Игру обслуживает главный судья из Нидерландов Сандер ван дер Эйк.

