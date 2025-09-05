ЧМ-2026: В Рейкьявике стартовал матч между сборными Исландии и Азербайджана
Футбол
- 05 сентября, 2025
- 22:50
В Рейкьявике начался матч в группе D отборочного этапа ЧМ-2026 между сборными Исландии и Азербайджана.
Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе "Лаугардалсвёллур".
Игру обслуживает главный судья из Нидерландов Сандер ван дер Эйк.
