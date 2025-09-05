İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    DÇ-2026: İslandiya - Azərbaycan matçına start verilib

    Futbol
    • 05 sentyabr, 2025
    • 22:48
    DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin D qrupunda İslandiya - Azərbaycan matçına start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Reykyavikdəki "Lauqardalsvöllur" stadionuda keçirilir.

    Matçı niderlandlı baş hakim Sander van der Eyk idarə edir.

    ЧМ-2026: В Рейкьявике стартовал матч между сборными Исландии и Азербайджана

