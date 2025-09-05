DÇ-2026: İslandiya - Azərbaycan matçına start verilib
Futbol
- 05 sentyabr, 2025
- 22:48
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin D qrupunda İslandiya - Azərbaycan matçına start verilib.
"Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Reykyavikdəki "Lauqardalsvöllur" stadionuda keçirilir.
Matçı niderlandlı baş hakim Sander van der Eyk idarə edir.
