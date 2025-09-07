Nəriman Axundzadə Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb
Futbol
- 07 sentyabr, 2025
- 11:17
Azərbaycan milli komandasının heyətində dəyişiklik baş verib.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadəb xəbər verir ki, futbolçu Nəriman Axundzadə zədə səbəbindən heyətdən çıxarılıb.
Qeyd edək ki, komanda DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində, sentyabrın 9-da, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Ukrayna yığması ilə üz-üzə gələcək. Milli sentyabrın 5-də səfərdə İslandiyaya beş cavabsız qolla uduzub.
