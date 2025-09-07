İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Nəriman Axundzadə Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb

    Futbol
    • 07 sentyabr, 2025
    • 11:17
    Nəriman Axundzadə Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb

    Azərbaycan milli komandasının heyətində dəyişiklik baş verib.  

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadəb xəbər verir ki, futbolçu Nəriman Axundzadə zədə səbəbindən heyətdən çıxarılıb.  

    Qeyd edək ki, komanda DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində, sentyabrın 9-da, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Ukrayna yığması ilə üz-üzə gələcək. Milli sentyabrın 5-də səfərdə İslandiyaya beş cavabsız qolla uduzub.

    Нариман Ахундзаде выведен из состава сборной Азербайджана

