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    Суд не удовлетворил ходатайства Али Инсанова - ОБНОВЛЕНО

    Журналистов на процесс не допустили

    ***15:46

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В Гарадагском районном суде начался судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова.

    Как сообщает Report, журналистов на процесс не допустили.

    На процессе были уточнены анкетные данные обвиняемого. 

    Затем с ходатайствами выступили адвокаты А.Инсанова Тогрул Бабаев и Агавейс Шахверди. 

    Они заявили о невиновности бывшего министра и потребовали освобождения А.Инсанова, прекращения уголовного дела и ликвидации меры пресечения в виде ареста. 

    Выразив отношение к ходатайству, А.Инсанов заявил о необоснованности обвинений, выдвинутых в его отношении. Бывший министр сказал: "Я даже не хотел приходить в суд". 

    Ходатайства не были удовлетворены. 

    Очередное заседание суда назначено на 12 апреля.

    Отметим, что А.Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Он обвинялся в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Инсанов был осужден на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение 3 лет.

    24 августа прошлого года в отношении А.Инсанова было выдвинуто обвинение по 3 статьям УК.

    Экс-министр обвиняется по ст. 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей либо применение в отношении его близких родственников насилия, не опасного для жизни или здоровья, а равно угроза применения такого насилия) и 317-2.1 (изготовление, хранение, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в следственных изоляторах).

    В Гарадагском районном суде в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

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