Началось судебное разбирательство между Фатихом Теримом и Турецкой футбольной федерацией

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Состоялся первый судебный процесс по иску нового главного тренера "Галатасарая" Фатиха Терима против Турецкой футбольной федерации (ТФФ). Как сообщает Report, подготовительное заседание состоялось в 17-ом Суде Стамбула.

Ф. Терим сообщил, что со времени работы в сборной Турции ему задолжали 13 млн лир (3,5 млн евро). Суд предоставил время сторонам до 7 марта 2018 года для того, чтобы предоставить доводы.

Отметим, что договор между ТФФ и Ф. Теримом был прекращен 26 июля.