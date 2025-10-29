Началась продажа билетов на матч "Карабах" - "Челси"

Открыта продажа билетов на матч общего этапа Лиги чемпионов между азербайджанским "Карабахом" и английским "Челси".

Как сообщает Report, продажа билетов стартовала в 15:00.

Стоимость стандартных билетов составляет 10, 15, 25, 35, 40, 50 и 75 манатов. Билеты в VIP-секторы продаются по цене 200–400 манатов, в VVIP - 1000 манатов.

Приобрести их можно только через сайт и мобильное приложение iTicket.az.

Матч пройдет 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 21:45.