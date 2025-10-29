Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Началась продажа билетов на матч "Карабах" - "Челси"

    Футбол
    • 29 октября, 2025
    • 15:24
    Началась продажа билетов на матч Карабах - Челси

    Открыта продажа билетов на матч общего этапа Лиги чемпионов между азербайджанским "Карабахом" и английским "Челси".

    Как сообщает Report, продажа билетов стартовала в 15:00.

    Стоимость стандартных билетов составляет 10, 15, 25, 35, 40, 50 и 75 манатов. Билеты в VIP-секторы продаются по цене 200–400 манатов, в VVIP - 1000 манатов.

    Приобрести их можно только через сайт и мобильное приложение iTicket.az.

    Матч пройдет 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

    "Qarabağ" - "Çelsi" oyununun biletləri satışa çıxarılıb
    Tickets on sale for Qarabag vs Chelsea Champions League match

