    "Qarabağ" - "Çelsi" oyununun biletləri satışa çıxarılıb

    Futbol
    • 29 oktyabr, 2025
    • 15:01
    Qarabağ - Çelsi oyununun biletləri satışa çıxarılıb

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində keçiriləcək "Qarabağ" - "Çelsi" (İngiltərə) oyununun biletləri satışa çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, satışa saat 15:00-da start verilib.

    Standart biletlərin qiyməti 10, 15, 25, 35, 40, 50, 75 manat, VIP sektorlar üçün 200, 250, 300 və 400 manat, VVIP sektorlar üçün 1000 manatdır.

    Biletlər yalnız iTicket.az-ın mobil tətbiqi və saytı üzərindən əldə edilə bilər.

    Qeyd edək ki, noyabrın 5-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 21:45-də start götürəcək.

    UEFA Çempionlar Liqası Qarabağ - Çelsi bilet satışı
    Началась продажа билетов на матч "Карабах" - "Челси"
    Tickets on sale for Qarabag vs Chelsea Champions League match

