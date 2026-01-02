В Сеуле в результате ДТП пострадало около 10 человек, есть погибший

В столице Южной Кореи Сеуле в результате ДТП погиб один человек, еще девять получили травмы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

По информации агентства, авария произошла после того как такси врезалось в автомобиль, затем врезалось в опору светофора на пешеходном переходе, а после ударил еще одну машину.

В результате ДТП погибла женщина 40 лет.

Четверо пострадавших госпитализированы, среди пострадавших есть гражданин Индии и несколько граждан Индонезии.