В Сеуле в результате ДТП пострадало около 10 человек, есть погибший

    В столице Южной Кореи Сеуле в результате ДТП погиб один человек, еще девять получили травмы.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

    По информации агентства, авария произошла после того как такси врезалось в автомобиль, затем врезалось в опору светофора на пешеходном переходе, а после ударил еще одну машину.

    В результате ДТП погибла женщина 40 лет.

    Четверо пострадавших госпитализированы, среди пострадавших есть гражданин Индии и несколько граждан Индонезии.

