В Сеуле в результате ДТП пострадало около 10 человек, есть погибший
Другие страны
- 02 января, 2026
- 16:30
В столице Южной Кореи Сеуле в результате ДТП погиб один человек, еще девять получили травмы.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.
По информации агентства, авария произошла после того как такси врезалось в автомобиль, затем врезалось в опору светофора на пешеходном переходе, а после ударил еще одну машину.
В результате ДТП погибла женщина 40 лет.
Четверо пострадавших госпитализированы, среди пострадавших есть гражданин Индии и несколько граждан Индонезии.
