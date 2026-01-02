Seulda yol qəzası nəticəsində təxminən 10 nəfər xəsarət alıb, ölən var
Digər ölkələr
- 02 yanvar, 2026
- 16:36
Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulda baş verən yol qəzası nəticəsində bir nəfər ölüb, daha doqquz nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" agentliyi məlumat yayıb.
Agentliyin məlumatına görə, taksi avtomobilə çırpıldıqdan sonra piyada keçidindəki işıqfora dəyib. Daha sonra başqa bir avtomobili vurub.
Qəza nəticəsində 40 yaşlı qadın ölüb.
Xəsarət alanların dördü xəstəxanaya yerləşdirilib, onlar alanlar arasında Hindistan və bir neçə İndoneziya vətəndaşı var.
Son xəbərlər
16:51
Azərbaycan pambıq ipliyi istehsalını 23 % artırıbSənaye
16:50
Keniyada çoxmərtəbəli bina uçub, dağıntılar altında qalanlar varDigər ölkələr
16:38
Azərbaycanda ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 18 nəfər saxlanılıbHadisə
16:36
Seulda yol qəzası nəticəsində təxminən 10 nəfər xəsarət alıb, ölən varDigər ölkələr
16:32
Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən dəstəklənən koalisiya Yəmənə hava zərbələri endiribDigər ölkələr
16:29
Qazaxıstanda sürücülərə avtomobil nömrələrini sərbəst seçmək icazəsi verilibDigər ölkələr
16:27
İspaniya klubu argentinalı futbolçu ilə müqavilə imzalayıbFutbol
16:19
Azərbaycan etilen istehsalını 12 % artırıbBiznes
16:10