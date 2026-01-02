В Кении произошло обрушение строящейся многоэтажки, под завалами остались люди

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 02 января, 2026
    • 16:41
    В столице Кении Найроби произошло обрушение строящегося многоэтажного здания, в результате чего под завалами оказались люди.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Arabia.

    Отмечается, что спасатели в настоящий момент разбирают завалы обвалившегося 16-этажного здания. При этом точное число оказавшихся под завалами не уточняется.

    Власти Кении пока не комментировали вероятную причину обрушения.

    Al Arabia отмечает, что обрушение зданий является частым событием в Найроби, где спрос на жилье высок, а недобросовестные застройщики часто нарушают строительные нормы.

