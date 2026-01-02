"Нефтчи" на сборе в ОАЭ сыграет с командами из Египта, Казахстана и Китая

Футбольный клуб "Нефтчи" на январском учебно-тренировочном сборе сыграет контрольные матчи с представителями Египта, Казахстана и Китая.

Как сообщает Report, об этом проинформировала пресс-служба клуба.

Бакинский клуб с 4 по 17 января проведет учебно-тренировочный сбор в столице Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби.

Команда выйдет на первую тренировку 5 января и планирует провести три контрольных матча: 9 января "Нефтчи" сыграет с "Кайратом" (Казахстан), 13 января - с "Пирамидс" (Египет), а 16 января - с "Чэнду Жунчэн "(Китай).