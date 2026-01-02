İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Neftçi" Misir, Qazaxıstan və Çin komandaları ilə yoxlama oyunları keçirəcək

    Futbol
    • 02 yanvar, 2026
    • 16:10
    Neftçi Misir, Qazaxıstan və Çin komandaları ilə yoxlama oyunları keçirəcək

    "Neftçi" futbol komandası Misir, Qazaxıstan və Çin təmsilçiləri ilə yoxlama oyunları keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "ağ-qaralar"ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bakı klubu yanvarın 4-dən 17-dək Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə təlim-məşq toplanışında olacaq.

    Ayın 5-də ilk məşqə çıxacaq komanda 3 yoxlama oyunu keçirməyi planlaşdırır.

    "Neftçi" yanvarın 9-da "Kayrat" (Qazaxıstan), 13-də "Piramids" (Misir), 16-da isə "Çenqdu Ronqçenq" (Çin) kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

    Neftçi klubu qış təlim-məşq toplanışı yoxlama oyunları
    "Нефтчи" на сборе в ОАЭ сыграет с командами из Египта, Казахстана и Китая

