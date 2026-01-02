"Neftçi" Misir, Qazaxıstan və Çin komandaları ilə yoxlama oyunları keçirəcək
Futbol
- 02 yanvar, 2026
- 16:10
"Neftçi" futbol komandası Misir, Qazaxıstan və Çin təmsilçiləri ilə yoxlama oyunları keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "ağ-qaralar"ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bakı klubu yanvarın 4-dən 17-dək Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə təlim-məşq toplanışında olacaq.
Ayın 5-də ilk məşqə çıxacaq komanda 3 yoxlama oyunu keçirməyi planlaşdırır.
"Neftçi" yanvarın 9-da "Kayrat" (Qazaxıstan), 13-də "Piramids" (Misir), 16-da isə "Çenqdu Ronqçenq" (Çin) kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
