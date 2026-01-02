Азербайджан увеличил производство пропилена на 10%

В Азербайджане в январе-ноябре 2025 года произведено 131,6 тыс. тонн пропилена.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

По состоянию на 1 декабря прошлого года запасы готовой продукции в стране составляли 1,1 тыс. тонн.

В 2024 году в Азербайджане было произведено 121,4 тыс. тонн пропилена, что на 20,7% меньше по сравнению с 2023 годом.