    Азербайджан увеличил производство пропилена на 10%

    Промышленность
    • 02 января, 2026
    • 16:22
    Азербайджан увеличил производство пропилена на 10%

    В Азербайджане в январе-ноябре 2025 года произведено 131,6 тыс. тонн пропилена.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    По состоянию на 1 декабря прошлого года запасы готовой продукции в стране составляли 1,1 тыс. тонн.

    В 2024 году в Азербайджане было произведено 121,4 тыс. тонн пропилена, что на 20,7% меньше по сравнению с 2023 годом.

    Azərbaycan propilenin istehsalını 10 % artırıb

