    Таиландский военнослужащий подорвался на мине на границе с Камбоджей

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 08:52
    Таиландский военнослужащий подорвался на мине на границе с Камбоджей

    Таиландский военнослужащий подорвался на мине в приграничной с Камбоджей провинции Сурин.

    Как передает Report, об этом говорится в распространенном сообщении второго военного округа Сухопутных сил Таиланда.

    "Военнослужащий получил серьезные минно-взрывные травмы и был в срочном порядке доставлен в ближайший госпиталь", - указано в сообщении. Таиландские военные подчеркнули, что взрывное устройство находилось глубоко в земле и было присыпано листьями, из-за чего его было сложно обнаружить ранее. "Это не случай повторной установки", - отметили военные.

