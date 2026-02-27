Таиландский военнослужащий подорвался на мине на границе с Камбоджей
Другие страны
- 27 февраля, 2026
- 08:52
Таиландский военнослужащий подорвался на мине в приграничной с Камбоджей провинции Сурин.
Как передает Report, об этом говорится в распространенном сообщении второго военного округа Сухопутных сил Таиланда.
"Военнослужащий получил серьезные минно-взрывные травмы и был в срочном порядке доставлен в ближайший госпиталь", - указано в сообщении. Таиландские военные подчеркнули, что взрывное устройство находилось глубоко в земле и было присыпано листьями, из-за чего его было сложно обнаружить ранее. "Это не случай повторной установки", - отметили военные.
